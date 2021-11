Hagen

Vier Unbekannte greifen Schüler (17) in Klassenzimmer an

18.11.2021, 17:39 Uhr | dpa

Das Blaulicht an einem Polizeiwagen ist eingeschaltet. Foto: David Inderlied/dpa/Illustration (Quelle: dpa)

Eine Gruppe aus vier jungen Männern hat in Hagen ein Klassenzimmer gestürmt und einen Schüler (17) attackiert. Er wurde leicht verletzt. Die Fremden flüchteten, jetzt sucht die Polizei nach den unbekannten Tätern.

Bereits am Donnerstag war der 17-Jährige laut Polizei mit zwei Freunden an einer Bushaltestelle von einer größeren Gruppe angegriffen worden. Ob es diesmal die gleichen Täter waren, blieb zunächst unklar. Die vier jungen Männer hatten nach Angaben der Ermittler am Freitag gegen 9 Uhr das Klassenzimmer betreten und waren sofort auf den 17-Jährigen losgegangen. Sie schlugen ihn unter anderem mit einem Motorradhelm, der auf seinem Tisch lag.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung sowie Hausfriedensbruchs. Sie sucht nach Zeugen.