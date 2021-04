Schmuck gestohlen

Ehepaar in eigenem Haus überfallen – und gefesselt

12.04.2021, 10:21 Uhr | dpa

Unbekannte haben ein älteres Ehepaar in ihrem eigenen Haus überfallen und bestohlen. Unter einem Vorwand verschafften sie sich Zugang.

Zwei Männer haben ein Ehepaar in Bissendorf bei Hannover in ihrem Haus überfallen, gefesselt und ausgeraubt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, klingelten die beiden Täter unter dem Vorwand ein Paket abzugeben an der Tür.



Die Unbekannten attackierten und überwältigten den 81 Jahre alten Bewohner und seine 77 Jahre alte Frau und fesselten das Ehepaar. Anschließend sperrten sie die Senioren ein und durchsuchten das Haus nach Wertgegenständen. Sie erbeuteten Schmuck und Bargeld und flüchteten unerkannt.

Das Ehepaar konnte sich gegenseitig befreien und alarmierte die Polizei. Eine erste Fahndung verlief erfolglos. Die beiden Senioren wurden beim Überfall am Freitagabend leicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.