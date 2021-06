Hannover

Chöre dürfen wieder singen: Junge Leute sind erleichtert

In der Corona-Pandemie sinkt die Zahl der Neuinfektionen, Chorproben sind in Niedersachsen wieder möglich - und vor allem junge Sängerinnen und Sänger atmen auf. "Sie freuen sich natürlich unheimlich, in der Chorgemeinschaft wieder angekommen zu sein und ihre Freundinnen und Freunde zu sehen", sagte die emeritierte Hochschullehrerin und Chorleiterin Gudrun Schröfel im Interview der Deutschen Presse-Agentur in Hannover. Im Falle künftiger Infektionswellen will sie mehr Planbarkeit, auch solle selbst bei steigenden Infektionszahlen mit Abstand geprobt werden können. Chöre hätten wie Orchester und Theater ein Hygienekonzept, betonte sie.