Hannover

Twumasi in Quarantäne: Auffälligkeiten bei PCR-Test

30.06.2021, 16:46 Uhr | dpa

Patrick Twumasi vom Fußball-Zweitligisten Hannover 96 hat sich nach Auffälligkeiten bei einem Corona-Test in eine häusliche Quarantäne begeben. Die Niedersachsen sprachen am Mittwoch in einer Pressemitteilung von "einem leicht erhöhten Wert bei der regelmäßigen PCR-Testung". Der 27 Jahre alte Stürmer habe keine Symptome und werde weiter getestet und untersucht. "Bei allen anderen Spielern, Trainern und Staff-Mitgliedern waren die Testergebnisse negativ", teilten die 96er mit. Der Trainings- und Testspielbetrieb könne deshalb wie geplant weiterlaufen.