Streit eskaliert

Mann aus Fenster im vierten Stock gestoßen – schwer verletzt

26.07.2021, 11:32 Uhr | dpa

In Hannover ist ein Streit eskaliert. Mehrere Männer haben einen 35-Jährigen mutmaßlich aus dem Fenster geschubst. Er wurde schwer verletzt.



Ein Mann ist am Sonntagabend in der Reitwallstraße in Hannover aus einem Fenster gestoßen und schwer verletzt worden. Der 35-Jährige sei zuvor in einer Wohnung mit mehreren Männern in Streit geraten, teilte die Polizei mit.



Er stürzte aus dem vierten Stock und landete zwei Stockwerke tiefer auf einem Flachdach. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm einen 36-jährigen Tatverdächtigen fest und leitete ein Strafverfahren wegen versuchter Tötung ein. Wie viele Männer jedoch an der Tat beteiligt gewesen waren, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.