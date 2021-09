Gefesselt gefunden

Sexarbeiterin in ihrer Wohnung ermordet

20.09.2021, 08:53 Uhr | dpa

Ein Ermittler der Polizei sichert Spuren in einem Mehrfamilienhaus: Bislang gibt es laut Polizei noch keine Hinweise auf einen möglichen Täter. (Quelle: TNN/dpa)

Ein Nachbar in Hannover machte eine grausige Entdeckung: Er fand eine 53-jährige Sexarbeiterin tot in ihrer Wohnung. Sie war gefesselt worden. Die Polizei spricht von Fremdeinwirkung.

Eine 53 Jahre alte Sexarbeiterin ist tot in ihrer Wohnung in Hannover gefunden worden. Ein Nachbar hatte sie am Sonntagabend gefesselt auf ihrem Boden liegend entdeckt, wie eine Sprecherin der Polizei sagte.



Bislang gebe es noch keine Hinweise auf einen möglichen Täter, hieß es am Montagmorgen. Die Spurensicherung habe über Nacht in der Wohnung gearbeitet, so eine Polizeisprecherin.

Die Frau nutzte offenbar ihre Wohnung nicht nur privat, sondern auch als Bordell. Die Polizei geht bei dem Tod von Fremdeinwirkung aus. Weitere Details sowie die Hintergründe der Tat waren zunächst nicht bekannt.