"Keine einheitliche Farbgestaltung"

Hannover verschickt verwirrende Stimmzettel

23.09.2021, 15:16 Uhr | t-online

Ein gelber Stimmzettel für eine Stichwahl (Symbolbild): In Hannover hat ein solcher Wahlzettel zu Verwirrung geführt. (Quelle: Jürgen Schwarz/imago images)

In Hannover gibt es offenbar Probleme bei der Briefwahl: Demnach sind Stimmzettel in den falschen Farben verschickt worden – was bei den Briefwählern zu Verwirrung führte.

Im Corona-Briefwahl-Zeitalter scheint nicht alles glatt zu gehen: Weil sie in falschen Farben versendet wurden, haben Briefwahlunterlagen bei Hannoveranerinnen und Hannoveranern zu Ratlosigkeit geführt.

Viele haben es in den letzten Wochen erlebt: Die Briefwahlunterlagen sind eingetrudelt und mit der Anleitung und den beschrifteten Umschlägen konnte man ganz klar zuordnen, welcher Zettel in welchen Umschlag gehört. In Hannover gab es damit jedoch Probleme, wie die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" (HAZ) berichtet.

Briefwahl-Verwirrung in Hannover: Die Druckerei ist Schuld?

Demnach war auf dem Umschlag vermerkt, dass er ausschließlich für den gelben Stimmzettel vorgesehen ist. Auf der Anleitung hingegen war von einem orangenen Zettel die Rede. Das hat laut "HAZ" zu Verwirrung bei den Wählerinnen und Wählern geführt, da sie lediglich einen orangefarbenen Stimmzettel erhalten hatten.

Auf Anfrage sieht die Stadt Hannover das Problem nicht bei sich: Die Farbgestaltung der Unterlagen sei nicht einheitlich, da je nach Druckerei unterschiedliche Gelbtöne gewählt wurden. "Und insbesondere der Stimmzettel hat eher einen Orangeton“, so Sprecher Dennis Dix zur "HAZ". Man habe zudem „erst eine Anmerkung erhalten, dass die Farbgebung als unglücklich erachtet wird“.