Neue Betrugsmasche

Polizei warnt vor Anrufen durch falsche Ärzte

06.10.2021, 13:17 Uhr | dpa

Das Blaulicht an einem Einsatzwagen der Polizei (Symbolbild): Betrüger geben sich am Telefon als ärztliches Personal aus und erzählen ihren Opfern eine erfundene Geschichte. (Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa)

Ein Angehöriger sei schwer krank oder verletzt ins Krankenhaus gekommen: Mit dieser neuen Betrugsmasche versuchen Betrüger, ihren Opfer hohe Geldsummen zu entlocken. Nun warnt die Polizei.

In einer neuen Variante des "Enkeltricks" geben sich Betrüger am Telefon nun als Ärzte aus. Das Landeskriminalamt (LKA) in Hannover warnte am Mittwoch vor der jüngsten Masche von Kriminellen, mit Hilfe von schockierenden Anrufen vor allem ältere Menschen um ihr Geld zu bringen.

Dem LKA zufolge geben sich die Betrüger am Telefon als ärztliches Personal aus und erzählen ihren Opfern eine erfundene Geschichte: Ein Angehöriger sei schwer krank oder verletzt ins Krankenhaus gekommen. Nur spezielle Medikamente oder eine Operation könnten helfen, wofür aber eine hohe Geldsumme benötigt werde. Auf diese Weise werden laut LKA die Opfer in Schock versetzt und massiv unter Druck gesetzt.

Neue Betrugsmasche in Hannover: Menschen ab 60 Jahren gefährdet

In Niedersachsen wurden in den vergangenen Monaten mehrere solcher Fälle gezählt, in denen die Anrufer Erfolg hatten. Sie erbeuteten auf diese Weise im Durchschnitt Beträge von mehreren zehntausend Euro.



Vor allem Menschen im Alter ab 60 Jahren gehören dem LKA zufolge zu den Opfern. Aufgrund von Namen und Telefonnummer schließen die Täter offenbar auf das Alter. Wer hinter der neuen Masche steckt, ist noch nicht bekannt.

Im August sei die Anzahl der Fälle klassischer Enkeltricks um etwa 30 Prozent gesunken und die Anrufe falscher Ärzte um denselben Wert angestiegen. Die Eingangsstatistik des LKA verzeichne seit Jahresbeginn eine mittlere dreistellige Anzahl von Taten mit falschen Ärzten auf. Die Dunkelziffer dürfte jedoch sehr viel höher liegen, hieß es.