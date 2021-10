Hannover

Mann sticht mit Messer auf Auto ein und bedroht Polizisten

08.10.2021, 15:22 Uhr | dpa

Mit einem Messer hat ein Mann in Hannover auf ein Auto eingestochen und anschließend einen Polizisten bedroht. Als dieser seine Dienstwaffe zog, flüchtete der Unbekannte, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach hatte der Polizist den Mann am Vormittag beobachtet, wie er den langsam fahrenden Wagen im Bereich eines Schnellrestaurants attackierte, und ihn aufgefordert, das Messer fallen zu lassen. Der Mann habe betrunken gewirkt, hieß es.

Der Beamte versuchte, den fliehenden Mann zu Fuß einzuholen, und alarmierte weitere Einsatzkräfte. Nachdem der Mann mutmaßlich in einem Haus verschwand, umstellte die Polizei kurzzeitig Wohn- und Bürogebäude und suchte die Treppenhäuser ab. Die Einsatzkräfte fanden den Mann, der schätzungsweise zwischen 25 und 35 Jahren alt ist, aber nicht. Die Polizei ermittelt gegen ihn wegen Bedrohung mittels Messer und Sachbeschädigung an einem Auto. Sie hofft auf Zeugen und bittet den Fahrer oder die Fahrerin des betroffenen Wagens, sich zu melden.