Schatzschneider-Rat an Flick: Nimm großen Mittelstürmer mit

15.10.2021, 19:02 Uhr | dpa

Der ehemalige Torjäger Dieter Schatzschneider von Hannover 96 in der AWD Arena Hannover. Foto: Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Dem früheren Fußball-Profi Dieter Schatzschneider fehlen die echten Mittelstürmer-Typen in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. "Warum hat Deutschland einfach keinen Typen, der aussieht, wie Terodde, Schatzschneider, Hrubesch - alles diese Kanten, die man mal braucht, wenn du hinten liegst", sagte der 63 Jahre alte Ex-Stürmer am Freitagabend beim TV-Sender Sky vor dem Zweitliga-Spiel zwischen Hannover 96 und dem FC Schalke 04.

"Ich sehe doch, was in der Nationalmannschaft los ist. Die kombinieren sich gut rechts durch, dann gucken sie hoch und sehen keinen, weil sie alle unter 1,50 sind und spielen den Ball wieder zurück", meinte Schatzschneider, der in der 2. Bundesliga für Hannover 96 und Fortuna Köln spielte und seit Jahren als Talentscout für die Niedersachsen arbeitet. "Ich würde dem Hansi Flick empfehlen: Junge, nimm einen großen Mittelstürmer mit. Das wird sich lohnen."