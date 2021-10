Messerattacke in Hannover

21-Jähriger in U-Bahn-Station angegriffen – schwer verletzt

31.10.2021, 17:14 Uhr | t-online, dpa

In Hannover ist ein junger Mann schwer verletzt worden. Fünf Männer sollen auf den 21-Jährigen eingestochen und ihm gegen den Kopf getreten haben. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Ein 21-Jähriger ist in Hannover durch Stiche in den Oberkörper schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen nach, hatten fünf Männer am Sonntagmorgen in einer U-Bahn-Station auf das Opfer eingetreten und ihm zwei Stichwunden zugefügt, teilte die Polizei mit. Außerdem hatte er eine Wunde am Kopf.



Gegen 05.50 Uhr sei ein Notruf in der Leitstelle des Polizeikommissariats Hannover-Mitte eingegangen. Der 21 Jahre alte Mann rief selbst die Polizei. Mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen fanden die Beamten den Mann in der Münzstraße auf dem Boden liegend. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus.



Attacke in Hannover: Blutspur führt zur U-Bahn-Station

Vor Ort konnten die Einsatzkräfte niemanden antreffen, der Hinweise auf das Geschehen geben konnte. Während einer Absuche in der Umgebung seien die Beamten auf Blutspuren in Richtung der U-Bahn-Station "Steintor" gestoßen, wie die Polizei mitteilt.



Weitere Ermittlungen hätten ergeben, dass der Verletzte in der U-Bahn-Station durch mutmaßlich fünf männliche Personen körperlich angegriffen wurde. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die die Tat im Rotlichtbezirk Steintor beobachtet haben und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0511 109-2820.