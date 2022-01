Hannover

Schlusslicht Havelse verliert gegen Wehen Wiesbaden

26.01.2022, 20:58 Uhr | dpa

Aufsteiger TSV Havelse hat in der 3. Fußball-Liga nicht an seinen Achtungserfolg bei Spitzenreiter Magdeburg anknüpfen können. Der Tabellenletzte verlor am Mittwochabend sein Heimspiel gegen den SV Wehen Wiesbaden mit 0:1 (0:1). Die Gäste waren das spielerisch deutlich bessere Team und gingen bereits in der 17. Minute durch Kevin Lankford in Führung. Das sie aber keinen zweiten Treffer nachlegten, blieb die Partie bis zum Ende spannend. Havelse dominierte das Spiel in der letzten halben Stunde, war in der Offensive aber zu harmlos. Noch am Sonntag hatten die Niedersachsen in Magdeburg ein 1:1 geholt.