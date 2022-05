Zahl der Corona-Demos geht in April weiter zurück

Zahl der Corona-Demos geht in April weiter zur├╝ck

Niedersachsens Polizei hat im April deutlich weniger Demonstrationen gegen die Corona-Schutzma├čnahmen registriert als noch in den vorherigen Monaten des Jahres. Bei 242 Versammlungen im April wurden rund 13 000 Teilnehmer gez├Ąhlt, wie das Innenministerium in Hannover auf Anfrage mitteilte. Das waren somit knapp 54 Menschen pro Demonstration. Einen Monat zuvor waren es bei mehr als 500 Versammlungen noch rund 30 600 Teilnehmer. Im Februar wurden demnach noch mehr als 52 000 Teilnehmer gez├Ąhlt, im Januar sogar noch fast 90 000.

F├╝r April sch├Ątzt das Innenministerium die Kosten anhand von rund 7200 Arbeitsstunden auf etwas mehr als eine halbe Million Euro . Im M├Ąrz lagen diese Zahlen mit rund 30 000 Arbeitsstunden und mehr als 2,1 Millionen Personalkosten noch deutlich h├Âher. M├Âgliche Kosten, die aus Sch├Ąden an Ger├Ąten oder der medizinischen Behandlung verletzter Polizisten folgen, sind darin noch nicht ber├╝cksichtigt.

In vergangenen Monaten standen Demonstrationen, die eine kritische Haltung zu den Corona-Ma├čnahmen hatten, besonders an Sams- und Montagen im Fokus. Versammlungen wurden immer wieder nicht angemeldet, was die Arbeit der Polizei erschwerte.