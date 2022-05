Eine Frau hat in Hannover beim Einkaufen ihren Hund drau├čen angeleint ÔÇô von wo ihn ein Unbekannter mitnahm. Der herzkranke Hund braucht allerdings Medikamente.

Ungew├Âhnliche Beute: Ein Unbekannter hat vor einem Supermarkt in Hannover einen 13 Jahre alten Jack-Russel-Terrier gestohlen. R├╝de "Lucki" sei herzkrank und auf Medikamente angewiesen, teilte die Polizei am Freitag mit. Die 27 Jahre alte Hundehalterin habe am Mittwochabend mit dem Hund im Stadtteil Gro├č Buchholz einkaufen wollen, das Tier habe sie im Vorraum des Marktes angeleint. Nach dem Einkauf war ihr Vierbeiner weg.