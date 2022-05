Streit auf Hochzeitsfeier eskaliert

Bei einer Hochzeitsfeier in Hannover sind rund 40 G├Ąste miteinander in Streit geraten. Ein Besucher hatte in der Nacht zum Donnerstag den Notruf gew├Ąhlt und von einer Auseinandersetzung im Stadtteil Ricklingen berichtet, teilte die Polizei mit. Als die Beamten eintrafen, lie├čen die Beteiligten voneinander ab. Die Polizei kontrollierte die mutma├člich beteiligten G├Ąste und beschlagnahmte zwei Teleskopschlagst├Âcke sowie ein Messer. Zwei Personen hatten leichte Verletzungen. Die meisten G├Ąste verlie├čen die Feier. Die Polizei erteilte 15 Platzverweise und leitete Ermittlungsverfahren wegen K├Ârperverletzung sowie gef├Ąhrlicher K├Ârperverletzung ein. Die Ursache f├╝r den Streit war zun├Ąchst unklar.