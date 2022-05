Fristende für Einwände zu Gas-Pipeline für LNG-Import früher

Durch das neue LNG-Beschleunigungsgesetz des Bundes verk├╝rzt sich die Frist f├╝r Einw├Ąnde gegen die geplante Pipeline-Anbindung f├╝r das Fl├╝ssigerdgas-Terminal in Wilhelmshaven. Die Frist ende nun rund drei Wochen fr├╝her als zun├Ąchst vorgesehen am 14. Juni, sagte eine Sprecher des f├╝r das Planfeststellungsverfahren zust├Ąndigen Landesamtes f├╝r Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) am Dienstag der dpa. Auch eine Umweltvertr├Ąglichkeitspr├╝fung nach dem entsprechenden Gesetz wird nach dem an diesem Mittwoch (1. Juni) in Kraft tretenden Beschleunigungsgesetz nun nicht vorgenommen. Das Verfahren l├Ąuft bereits seit Anfang Mai.

Das erste schwimmende LNG-Terminal soll bis Jahresende in Wilhelmshaven in Betrieb gehen. Die neue Leitung ist n├Âtig, um das importierte Fl├╝ssigerdgas (LNG) nach der R├╝ckumwandlung in Gas weiter zu transportieren. Der Gasnetzbetreiber Open Grid Europe (OGE) will die 26 Kilometer lange unterirdische Pipeline von Wilhelmshaven bis zum n├Ąchsten Anschluss an das Gas-Fernleitungsnetz im ostfriesischen Etzel (Landkreis Wittmund) bauen. Von der Pipeline h├Ąngt ab, wann LNG in Wilhelmshaven angelandet werden kann.