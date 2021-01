Münster

Gericht verhandelt Finanzstreit um Kindergartenplätze

12.01.2021, 03:49 Uhr | dpa

An der Außenfassade am OVG hängt eine Hinweistafel mit dem Landeswappen von NRW und den Schriftzügen: "Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen und Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen". Foto: Guido Kirchner/dpa/Archiv (Quelle: dpa)

Das Oberverwaltungsgericht des Landes Nordrhein-Westfalen verhandelt heute (10.00 Uhr) einen Streit um die Finanzierung von Kindergartenplätzen. Die kirchliche Klägerin aus Wuppertal fordert eine Gleichbehandlung bei der Zahlung der sogenannten Kindpauschalen. Laut NRW-Kinderbildungsgesetz (KiBiz) steht kirchlichen Trägern ein Anteil von 88 Prozent für jedes aufgenommene Kind zu. Träger der freien Jugendhilfe erhalten 91 Prozent, Elterninitiativen 96 Prozent.

Die Klägerin mahnt an, dass durch die Einführung eines Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz von ihr kein finanzieller Eigenanteil gefordert werden dürfe. Am Ende führe das Vorgehen zum Abbau von Betreuungsplätzen. Das Gericht will nach der mündlichen Verhandlung eine Entscheidung verkünden.