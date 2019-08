Mit 1,6 Promille eingeschlafen

Vergessenes Ofen-Baguette löst Großeinsatz aus

26.08.2019, 12:52 Uhr | t-online.de

In der Nacht von Sonntag auf Montag löste ein im Backofen vergessenes Brötchen einen Großeinsatz in Birkenfeld aus. Der Bewohner eines Mehrfamilienhauses hatte Alkohol getrunken und sich schlafen gelegt.

Gegen 01.55 Uhr in der Nacht von Sonntag auf Montag sind Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei zu einem Großeinsatz in der Dieselstraße in Birkenfeld angerückt. Wie es sich später herausstellte, hatte ein Bewohner des betroffenen Mehrfamilienhauses ein Baguette im Ofen vergessen und dadurch die starke Rauchentwicklung in seiner Wohnung verursacht. Er bekam davon jedoch nichts mit, da er sich zwischenzeitlich schlafen gelegt hatte. Zudem sei der Mann stark alkoholisiert gewesen, berichtet die Polizei Karlsruhe auf Facebook.

Die Feuerwehr wurde durch Bewohner alarmiert, die in der Nacht durch einen aktiven Rauchmelder aufgeschreckt worden waren. Da die Einsatzkräfte vor Ort Rauchgeruch wahrnehmen konnten, wurde das Mehrfamilienhaus vorsorglich evakuiert, berichtet die Polizei Karlsruhe weiter. Da niemand in der betroffenen Wohnung auf das Klopfen und Klingeln reagiert habe, hätten die Einsatzkräfte die Wohnungstür aufgebrochen.







In der Wohnung fanden die Rettungskräfte dann jedoch den Bewohner eingeschlafen auf dem Sofa. Der 38-Jährige sei mit ca. 1,6 Promille alkoholisiert gewesen. Die Polizei vermutet, dass der Mann aufgrund seines Zustandes das Baguettebrötchen in seinem Backofen vergessen hatte.

Mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung wurde der Mann anschließend vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert.