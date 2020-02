Innerhalb von 24 Stunden

Drei Menschen bei Straßenbahnunfällen verletzt

25.02.2020, 09:10 Uhr | t-online.de

Eine Straßenbahn fährt in Karlsruhe: Mehrere Menschen wurden durch Unfälle verletzt. (Quelle: R. Peters/imago images)

Innerhalb kürzester Zeit hat es in Karlsruhe drei Unfälle mit Straßenbahnen gegeben. Ein Junge wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt, zwei weitere Menschen schwer.

In Karlsruhe hat es drei Unfälle mit Straßenbahnen innerhalb von 24 Stunden gegeben. Der erste Unfall ereignete sich laut Polizei am Montagmittag. Ein elfjähriger Junge lief an der Straßenbahnhaltestelle Kronenplatz zwischen zwei stehenden Bahnen über die Gleise. Dort sah er offenbar eine sich nähernde Tram der Linie S1 nicht. Der Junge stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Nach dem Unfall fuhren dort 45 Minuten lang keine Bahnen.

Am Montagabend wurde ein 43-jähriger Mann durch einen Zusammenstoß mit einer Straßenbahn der Linie 2 schwer verletzt. Er lief gegen 18.45 Uhr bei Rot auf die Gleise der Haltestelle "Karlstor", teilte die Polizei mit. Die Bahn erfasste den Mann frontal, er wurde zu Boden geschleudert. Der 43-Jährige erlitt lebensgefährliche Kopfverletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Am Mittwochmorgen kam es zum nächsten Straßenbahnunfall in der Innenstadt. Eine Person geriet unter eine Bahn und wurde ebenfalls schwer verletzt, berichtet der SWR. Nähere Details sind noch nicht bekannt. Es kam zu Zugausfällen.