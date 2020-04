Polizei sucht Zeugen

Mann legt Feuer an Karlsruher Supermarkt

14.04.2020, 11:09 Uhr | t-online.de

Feuerwehr mit Blaulicht: In Karlsruhe mussten Einsatzkräfte einen Brand an einem Supermarkt löschen. (Quelle: Symbolbild/Uwe Koch/Eibner)

In Karlsruher soll ein unbekannter Täter einen Brand an einem Supermarkt im Stadtteil Oberreut gelegt haben. Dabei griffen die Flammen auf die Fassade der Filiale über. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Eine Frau soll am Samstagabend in Karlsruhe-Oberreut beobachtet haben, wie eine männliche Person versuchte, einen Müllberg an einem Supermarkt in der Otto-Wels-Straße anzuzünden. Das berichtet die Polizei am Montag.

Als der Mann die Zeugin bemerkte, soll er von seinem Vorhaben abgelassen haben. Doch wenige Minuten später geriet ein Stapel Holzkisten in Brand, der sich am Einkaufsmarkt gegenüber befand. Die Flammen griffen auf die Gebäudefassade über.



Die Polizei geht davon aus, dass der gleiche Täter den Brand legte. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen, es entstand jedoch laut Polizeiangaben ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.



Nun hat die Kriminalpolizei Karlsruhe die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen. Diese sollen sich unter der Telefonnummer 0721 666 5555 melden. Der Tatverdächtige wird auf ein Alter von 20 Jahren geschätzt. Er soll eine dürre Statur haben und etwa 1,70 Meter groß sein. Er trug einen Vollbart und eine helle Cap, die nach hinten gedreht war, dazu eine dunkle Jacke und dunkelgraue Jeans.