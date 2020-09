Vollsperrung auf A5

Löwenbaby in verunfalltem Lkw-Anhänger gefunden

08.09.2020, 10:11 Uhr | t-online, dpa

Nach einem Verkehrsunfall in Richtung Karlsruhe war die A5 am Dienstag vorübergehend dicht. Auch ein Löwenbaby war offenbar in den Unfall verwickelt.

Nach einem schweren Auffahrunfall war die Autobahn 5 zwischen der Anschlussstelle Kronau (Kreis Karlsruhe) und dem Kreuz Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) in Richtung Karlsruhe am Dienstagmorgen vollständig gesperrt. Mittlerweile sind die Fahrspuren wieder freigegeben, der Verkehr staut sich nach SWR-Informationen noch immer.



Schon interessant, was so alles in Autos auf der A5 durch die Region Karlsruhe transportiert wird. #Löwenbaby https://t.co/lUut1lDKbY — Christian Jung (@c_jung77) September 8, 2020

Nach Polizeiangaben wurden bei dem Unfall vier Menschen eingeklemmt. Beteiligt waren ein Kleinlastwagen sowie ein Kleintransporter, sagte ein Polizeisprecher. Ein Großaufgebot an Rettungs- und Einsatzkräften wurde herangezogen. Über die Schwere der Verletzungen gibt es noch keine genauen Angaben. Eine Person wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Während der Bergungsarbeiten hat die Polizei in dem verunfallten Anhänger ein Löwenbaby gefunden. Das Tier befand sich in einer Holzbox und war unverletzt. Nun ermittelt die Polizei, ob das Tier rechtmäßig transportiert wurde.