Kein To-Go-Verkauf mehr

Weihnachtsbuden in Karlsruhe schließen

16.12.2020, 13:46 Uhr | t-online

Ein Schild weist auf die Corona-Regeln an den Weihnachtsbuden in Karlsruhe hin (Archivbild): Nun mussten die Buden schließen. (Quelle: Einsatz-Report24/imago images)

Mit Beginn des Lockdowns machen die Weihnachtsbuden in der Karlsruher Innenstadt dicht. Dazu haben sich die Betreiber freiwillig entschieden.

In Karlsruhe schließen die Weihnachtsbuden. Das Land Baden-Württemberg verbietet zwar Außer-Haus-Verkauf von Lebensmitteln während des Lockdowns nicht ausdrücklich, die Betreiber entschlossen sich aber aufgrund der Infektionszahlen dazu. Das teilte die Stadt mit.

Seit 24. November hatten die Karlsruher Schausteller und Festwirte mit ihren Angeboten auf verschiedenen Plätzen in der Innenstadt für weihnachtliche Stimmung gesorgt. Zusätzlich gab es im Einkaufscenter Ettlinger Tor eine Auswahl an Geschenkideen von bekannten Christkindlesmarktbeschickerinnen. Am Mittwoch schließt das Angebot aufgrund der Pandemieentwicklung.

Digitales Angebot

Dies haben die Buden-Betreiber laut Stadt freiwillig schon am Dienstag beschlossen. Sie wollten damit ihren Beitrag zur Pandemiebekämpfung leisten. Auch ein reines To-Go-Angebot wird es daher nicht geben.

Den digitalen Weihnachtsmarkt gibt es weiterhin. Mit Online-Käufen können Karlsruher lokale Betriebe unterstützen.