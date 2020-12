Drogen gefunden

Maskenverweigerer tritt nach Bundespolizisten

22.12.2020, 10:51 Uhr | t-online

Ein alkoholisierter Reisender hat im Karlsruher Hauptbahnhof die Polizei auf den Plan gerufen. Der Mann schrie in einem Zug umher und weigerte sich, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Die Bundespolizei am Karlsruher Hauptbahnhof ist am Montagnachmittag in einen Zug von Hamburg nach Zürich gerufen worden. Grund war ein alkoholisierter 29-Jähriger, der sich nicht an die Maskenpflicht hielt und laut umherschrie. Das teilte die Behörde am Dienstag mit.

Der Mann weigerte sich, den Eurocity-Express zu verlassen. Beim Versuch, den Reisenden aus dem Zug zu eskortieren, habe sich dieser an einer Stange festgehalten und mehrfach gegen die Beamten getreten. Schließlich sei der Mann auf dem Bahnsteig "zu Boden gebracht und gefesselt" worden.

Auf der Wache stellten die Beamten einen Atemalkoholwert von mehr als einem Promille fest. Bei der Durchsuchung des Reisenden fanden sie 3,1 Gramm Marihuana. Der 29-Jährige soll schon öfter "polizeilich in Erscheinung getreten" sein.