Bulldogen gehen auf Labrador los

Erst streiten sich die Hunde, dann die Halter

09.01.2021, 13:00 Uhr | dpa, t-online

In Karlsruhe ist ein Streit zwischen Hunden und Hundehaltern eskaliert. Ein Mann kam ins Krankenhaus. Die Polizei sucht nun nach Zeugen der Auseinandersetzung.

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Hundehaltern ist in Karlsruhe ein Mann verletzt worden. Der Streit war am Freitagnachmittag in der Nähe der Straßenbahnhaltestelle Mühlburger Feld ausgebrochen, nachdem zwei Französische Bulldoggen auf einen Labrador losgegangen waren, wie die Polizei mitteilte.



Der Besitzer des Labradors wollte die Hunde voneinander trennen. Daraufhin schlug der Halter der beiden Bulldoggen auf den Mann ein und verletzte ihn im Gesicht und an den Beinen. Der Besitzer des Labradors wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht nun den Halter der Bulldoggen. Er flüchtete mit seinem Begleiter in Richtung Weinbrennerstraße.

Er soll etwa 25 bis 35 Jahre alt, zwischen 175 und 180 Zentimeter groß und schlank sein. Zur Tatzeit trug er einen grünen, knielangen Parka mit Kapuze, eine graue Jogginghose, weiß-rote Pudelmütze mit Bommel sowie schwarze Schuhe mit gelb-schwarzen Schnürsenkeln. Seine rechte Hand ist auf dem Handrücken tätowiert.