100 Euro fehlen

Dieb bringt Geldbörse zurück

08.03.2021, 11:45 Uhr | t-online

In Karlsruhe ist eine Seniorin ausgeraubt worden. Kurze Zeit später kam der mutmaßliche Dieb wieder zurück zum Tatort im Wohnhaus der 86-Jährigen.

Einer Seniorin ist an ihrer Wohnungstür in der Karlsruher Südweststadt die Geldbörse entwendet worden. Der mutmaßliche Dieb kam aber wenig später zurück und übergab der 86-Jährigen den gestohlenen Gegenstand – nur fehlten jetzt 100 Euro. Das teile die Polizei Karlsruhe am Montag mit. Die Tat soll sich bereit am Freitag abgespielt haben.

Der etwa 35-Jährige Mann soll der Geschädigten in ihr Wohnhaus in der Karolinger Straße gefolgt sein und ihr den Geldbeutel aus der geöffneten Handtasche gestohlen haben. Bevor er mit der Beute verschwand, soll er gesagt haben, dass seine Mutter Corona habe.

Aufgrund ihres Alters habe die Seniorin den Mann nicht verfolgt. Als sie ihre Geldbörse wieder im Besitz hatte, merkte sie, dass der Dieb 30 Euro und ihre Geldkarten nicht angerührt hatte.

Die 86-Jährige beschreibt den mutmaßlichen Dieb als ungepflegt, Er soll zwischen 1,65 und 1,70 Meter groß gewesen sein und trug kurze, braune Haare sowie einen Mund-Nasen-Schutz. Die Polizei bittet um Hinweise.