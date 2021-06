Nach zwei Tagen ohne Spur

Polizei findet 66-jährigen Vermissten – tot

26.06.2021, 14:49 Uhr | t-online

Zwei Tage lang wurde in Karlsruhe ein Mann vermisst. Die Polizei hat den 66-Jährigen nun tot aufgefunden und ermittelt weiterhin.

Die Kriminalpolizei in Karlsruhe hatte die Bevölkerung um Hilfe in einem Vermisstenfall gebeten. Seit Mittwoch, dem 23. Juni wurde ein 66-jähriger Mann vermisst. Er soll an diesem Tag die Wohnung seiner Lebensgefährtin in der Karlsruher Oststadt verlassen haben. Nun wurde er in einer Wohnung in München tot aufgefunden, wie die Polizei mitteilt.

Die Polizei war davon ausgegangen, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet. Bisherige kriminalpolizeiliche Ermittlungen ergaben keinerlei Hinweise auf ein Fremdverschulden und dauern weiter an.