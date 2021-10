Karlsruhe

Überladener Schiffstransporter fährt sich auf dem Rhein fest

24.10.2021, 14:37 Uhr | dpa

Ein mit Benzin überladenes Schiff hat sich am Sonntag bei Karlsruhe auf dem Rhein festgefahren. Verletzt wurde niemand, es gelangte auch kein Wasser in den Transportschublader oder Benzin in den Fluss, teilte die Polizei mit. An der Fahrrinne entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 40.000 Euro, auch wurde der Schiffsverkehr auf dem Rhein stark behindert.

Da der Wasserstand des Flusses am Nachmittag stieg, konnte der Schubverband selbstständig freigelegt werden. Im Stadthafen Karlsruhe sollte der transportierte Kraftstoff entladen werden. Das Schiff war auf dem Weg von Amsterdam nach Straßburg. Gegen den 50 Jahre alten Schiffsführer aus den Niederlanden wird wegen Verstoßes gegen die Polizeiverordnung für die Rheinschifffahrt ermittelt.