BGH verhandelt Klage von Tina Turner wegen Doppelgängerin

04.11.2021, 02:34 Uhr | dpa

Sie gilt als eine der besten Doppelgängerinnen von Sängerin Tina Turner und wird nicht zuletzt deshalb nun ein Fall für den Bundesgerichtshof. Denn Dorothea "Coco" Fletcher verkörpert die 81-Jährige bei der Show "Simply The Best - Die Tina Turner Story" und ist auf Werbeplakaten zu sehen. Doch die Original-Turner hat nichts mit der Produktion zu tun und geht gegen die Verwendung ihres Namens und ihres "Bildnisses", wie es heißt, vor. Sie hat den bayerischen Tourveranstalter auf Unterlassung verklagt und vor dem Landgericht Köln Recht bekommen. Das Urteil kassierte das Oberlandesgericht Köln. So geht der Fall heute (9.00 Uhr) in Karlsruhe in die nächste Runde. Ob es schon ein Urteil gibt, ist offen. (Az. I ZR 2/21)

Turner ist den Angaben nach der Auffassung, dass der Betrachter der Plakate aufgrund der Ähnlichkeit zwischen Fletcher und ihr davon ausgehe, dass sie selbst auf den Plakaten abgebildet sei. Tourneeveranstalter Oliver Forster von Cofo Entertainment aus Passau hatte in Köln hingegen argumentiert, dass sich bei mehr als 100 Darbietungen der Show in Deutschland, Österreich und der Schweiz noch nie ein Zuschauer anschließend darüber beschwert habe, dass er nicht die echte Tina Turner zu Gesicht bekommen habe.

Letztlich geht es um die Rechtsfrage, ob in einem solchen Fall die Kunstfreiheit oder das Recht am eigenen Bild und am eigenen Namen schwerer wiegen. Weil diese ungeklärt sei, hatte das Oberlandesgericht die Revision zum Bundesgerichtshof zugelassen.