Fitnessstudio-Kunde erhält für Lockdown-Zeit Beiträge zurück

Wer im Corona-Lockdown sein Fitnessstudio nicht nutzen konnte, hat Anspruch auf die in dieser Zeit gezahlten MitgliedsbeitrĂ€ge. Der Bundesgerichtshof (BGH) entschied am Mittwoch in einem Musterfall aus Niedersachsen, dass ein Studio einem Kunden die per Lastschrift eingezogenen BeitrĂ€ge zurĂŒckzahlen muss. "Der Zweck eines Fitnessstudiovertrags liegt in der regelmĂ€ĂŸigen sportlichen BetĂ€tigung", teilten die obersten Zivilrichterinnen und -richter in Karlsruhe mit. Bei einer mehrwöchigen Schließung sei es unmöglich gewesen, diese Leistung zu erbringen. (Az. XII ZR 64/21)