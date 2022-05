Karlsruhe einnahmestärkstes Hauptzollamt im Land

Hunderttausende geschmuggelte Zigaretten, Elfenbeinfiguren, Dopingmittel - aber auch mehr kontrollierte Waren infolge des Brexits sowie Erfolge im Kampf gegen Schwarzarbeit: Im zweiten Corona-Jahr hat das Hauptzollamt Karlsruhe gut zu tun gehabt und ist mit rund 8,5 Milliarden Euro nach Angaben vom Donnerstag das einnahmest├Ąrkste Hauptzollamt in Baden-W├╝rttemberg gewesen. Die Einnahmen lagen ├╝ber denen des Vor-Corona-Jahrs 2019 (7,7 Mrd).

Hilfreich ist nach Worten von Amtsleiterin Ulrike Berg-Haas gewesen, dass sehr viele Aufgaben digital verrichtet werden. Das habe sich in der Corona-Pandemie, beim Brexit und derzeit im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine bew├Ąhrt, um Waren und medizinische Hilfsg├╝ter rasch und flexibel abzufertigen. Die 875 Besch├Ąftigten des Hauptzollamtes sind zust├Ąndig f├╝r gut 7400 Quadratkilometer vom Kreis Freudenstadt im S├╝den bis zum Neckar-Odenwald-Kreis im Nordosten und dem Rhein-Pfalz-Kreis in Rheinland-Pfalz im Nordwesten.