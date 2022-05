Bürgerbeteiligung an Windparks: Gegner kritisieren Urteil

Die Best├Ątigung des B├╝rgerbeteiligungsgesetzes f├╝r Windkraftanlagen in Mecklenburg-Vorpommern durch das Bundesverfassungsgericht hat im Land nicht nur Freude ausgel├Âst. Das Gesetz bleibe auch nach dem Urteil "eine Farce und eine Mogelpackung", hei├čt es in einer am Freitag verbreiteten Mitteilung des Aktionsb├╝ndnisses Freier Horizont.

In Mecklenburg-Vorpommern sind Investoren seit 2016 verpflichtet, beim Bau neuer Windparks an Land Anwohnern und Kommunen eine Projektbeteiligung von mindestens 20 Prozent anzubieten. Alternativ k├Ânnen die Gemeinden eine j├Ąhrliche "Ausgleichsabgabe" bekommen und die B├╝rger ein risiko├Ąrmeres Sparprodukt wie Festgeldanlage oder Sparbrief. Damit soll die Akzeptanz f├╝r Windparks in betroffenen Regionen gest├Ąrkt werden. Das Bundesverfassungsgericht hatte am Donnerstag nach der Klage eines Investors entschieden, dass eine solche gesetzliche Verpflichtung rechtens ist.