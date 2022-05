Bunte Blumentopf-Sonne macht auf Müllvermeidung aufmerksam

Als Werbung f├╝r M├╝llvermeidung und nachhaltigen Konsum haben Studierende der P├Ądagogischen Hochschule Karlsruhe ein Kunstwerk aus ausrangierten Blument├Âpfen gebildet. Diese rund 1000 Keramik├╝bert├Âpfe unterschiedlicher Gr├Â├čen, Formen und Farben hatte Thomas Semmelmann in den vergangenen Monaten in seiner Freizeit aus Sperrm├╝ll gesammelt und umweltschonend ges├Ąubert. Der Umweltkreis der Hochschule PHUK! baute daraus am Samstag eine bunte Sonne auf dem Marktplatz. Anschlie├čend verkauften die Studierenden die Blument├Âpfe zugunsten der Kulturk├╝che Karlsruhe, einem Begegnungsort f├╝r Kreative und Interessierte mit g├╝nstigem Mittagessen.