Aktualisiert am 09.07.2025 - 15:36 Uhr

Aktualisiert am 09.07.2025 - 15:36 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Carola Rackete zieht sich aus der Linken zurück. Der Abschied trifft die Partei von Heidi Reichinnek mitten im Höhenflug. Doch auch andere Quereinsteiger sind schon an der Politik gescheitert.

Die Flüchtlings- und Klimaaktivistin Carola Rackete will ihr Mandat für die Linke im Europaparlament abgeben. "Meine Kandidatur und mein Mandat hatten von Anfang an das Ziel, zur Erneuerung der Partei beizutragen – ein Prozess, der erfolgreich verläuft", sagte sie laut einer Mitteilung. "Als Person aus sozialen Bewegungen haben mein Team und ich von Beginn an darüber diskutiert, das Mandat kollektiv zu gestalten." Dies geschehe nun durch die Abgabe ihres Mandats. Ihr Nachfolger solle Martin Günther aus Brandenburg werden.