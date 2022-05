Prozess um IS-Terrorzelle: Urteil in Düsseldorf erwartet

Im Prozess gegen f├╝nf mutma├čliche Mitglieder einer Terrorzelle des sogenannten Islamischen Staats in Deutschland will das Oberlandesgericht heute (09.30) das Urteil verk├╝nden. Die 25 bis 34 Jahre alten M├Ąnner sollten laut Anklage einen in Neuss lebenden Islamkritiker und einen Gesch├Ąftsmann in Albanien umbringen. Angeklagt sind f├╝nf tadschikische Staatsangeh├Ârige, die bis zur Festnahme in Essen, Neuss, Kreuztal, Selfkant und Siegen (alles NRW) lebten.