Täter auf der Flucht

Schüsse bei Kiel – zwei Tote in Wohngebiet gefunden

19.05.2021, 13:57 Uhr | dpa, t-online

Die Polizei hat in Dänischenhagen (Kreis Rendsburg-Eckernförde) nach Schüssen in einem Haus in einem Wohngebiet zwei leblose Personen entdeckt. Auch in Kiel sollen Schüsse gefallen sein.

Die Polizei ist am Mittwoch wegen Schüssen in Dänischenhagen bei Kiel alarmiert worden. Das sagte ein Polizeisprecher. Derzeit werde ein Haus gesichert, ein Team der Kriminalpolizei solle das Haus demnächst betreten, hieß es. Zwei leblose Personen wurden gefunden, außerdem diverse Hülsen.

Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Ein Hubschrauber kreist über dem Ort. Anwohner sollen die Häuser nicht verlassen. Ihnen sei gesagt worden, der Täter sei auf der Flucht, melden die "Kieler Nachrichten".

Angeblich auch in Kiel Schüsse – Brauereiviertel abgeriegelt

Auch in Kiel sollen Schüsse gefallen sein. Angeblich sei im Kieler Brauviertel ein Mann mit Sturmgewehr gesehen worden.

Dort soll ein weißer SUV, der möglicherweise dem Täter zugeordnet werden kann, gesehen worden sein, sagte eine Sprecherin des Landespolizeiamtes. Im Moment müsse man davon ausgehen, dass der Täter noch bewaffnet sei.

Zunächst berichteten die "Kieler Nachrichten", es bestehe Amok-Verdacht. Die Polizei bestätigte das nicht.