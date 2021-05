Einsatz beendet

Schüsse bei Kiel – zwei Tote in Wohngebiet gefunden

19.05.2021, 16:29 Uhr | dpa, t-online, svr, mtt

Die Polizei hat in Dänischenhagen bei Kiel nach Schüssen in einem Wohngebiet zwei leblose Personen entdeckt. Alarm hat es wegen angeblicher Schüsse auch in Kiel gegeben. Dort hat es nun jedoch Entwarnung gegeben.

Die Polizei ist am Mittwochvormittag wegen Schüssen in Dänischenhagen bei Kiel alarmiert worden. Zwei leblose Personen sind dort in einem Haus in einem Wohngebiet gefunden worden, außerdem diverse Hülsen. Bei den Toten handelt es sich laut Polizei um eine männliche und eine weibliche Person.

Polizeieinsatz in Dänischenhagen: Beamte sperren das Gebiet ab. (Quelle: Axel Heimken/dpa)



Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. Beamte mit Maschinenpistolen sicherten die Umgebung. Ein Hubschrauber kreiste zweitweise über dem Ort. Anwohner sollten die Häuser nicht verlassen. Ihnen sei gesagt worden, der Täter sei auf der Flucht, melden die "Kieler Nachrichten".

Keine Gefahr vorhanden – Polizei rückt aus Brauereiviertel ab

Die Suche der Polizei im Kieler Brauereiviertel ist inzwischen beendet. Ein Polizeisprecher vor Ort bestätigte, dass man nicht mehr davon ausgeht, dass eine Gefahr vorhanden ist.

Polizeibeamte im Kieler Brauereiviertel: Am Nachmittag war der Bereich von der Polizei gesperrt worden. (Quelle: Sven Raschke)



In dem Viertel war ein weißer SUV mit Euskirchener Kennzeichen gesehen, der mit dem Täter in Verbindung gebracht werden konnte. Anwohner in Dänischenhagen hatten der Polizei berichtet, dass sich ein solcher Wagen aus der Straße, in der der Tatort liegt, entfernt habe.

Amokverdacht nicht bestätigt

Die Polizei hatte das Brauereiviertel zeitweise vollständig abgeriegelt. Auch das SEK war vor Ort und Anwohner kamen nicht in ihre Wohnungen.

Eine Frau sagte: "Als es losging, wollten wir gerade nach Hause. Da kamen die Polizeiwagen. Zwei Minuten später war alles abgesperrt. Meine Mutter ist alleine in der Wohnung, genau dort, wo jetzt das SEK rumläuft. Das ist schon gruselig."

Zunächst berichteten die "Kieler Nachrichten", es bestehe Amok-Verdacht. Die Polizei Schleswig-Holstein dementierte dies allerdings über den offiziellen Twitter-Account der Behörde.