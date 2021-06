Kiel

Kiels Fußballer gratulieren THW-Handballern zum Titelgewinn

27.06.2021, 18:11 Uhr | dpa

Auch die Fußballer des Stadtrivalen KSV Holstein haben den Handballern des THW Kiel zum Gewinn der 22. deutschen Meisterschaft gratuliert. "Das war ja ein Krimi bis zum Schluss - kennen wir", twitterte die KSV Holstein am Sonntag in Anspielung auf ihr knappes Scheitern in der Relegation zur Fußball-Bundesliga - und versah das Ganze mit einem zwinkernden Smiley. "Glückwunsch Jungs. Feiert schön und erholt Euch nach dieser anstrengenden Saison. Kiel Ahoi!", hieß es in dem Tweed der "Störche" an die "Zebras" weiter.

Titelverteidiger THW Kiel reichte am Sonntag im letzten Saisonspiel bei den Rhein-Neckar Löwen ein 25:25 (13:12) zum Happy End. Bei Punktgleichheit mit dem Nordrivalen SG Flensburg-Handewitt gab der gewonnene Direktvergleich nach 38 Spieltagen den Ausschlag zugunsten der Kieler. Dem Vizemeister half der klare 38:26 (24:12)-Erfolg zum Abschluss gegen HBW Balingen-Weilstetten nicht mehr.