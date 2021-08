Kiel

Bahnstrecke Lübeck-Kiel wird wegen Arbeiten gesperrt

20.08.2021, 15:44 Uhr | dpa

Der Schriftzug mit Logo steht an der Zentrale der Deutschen Bahn in Berlin. Foto: Fabian Sommer/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Die Bahnstrecke zwischen Lübeck und Kiel wird vom 13. September an bis zum 1. November komplett gesperrt. Grund sei die Umrüstung der Stellwerkstechnik für das Elektronische Stellwerk in Lübeck, teilte die Deutsche Bahn am Freitag mit. Während der Sperrung richtet die Bahn einen Ersatzverkehr mit Bussen ein. Unter anderem seien Schnellbusse zwischen Kiel und Lübeck geplant, die nur in Plön halten, sagte eine Bahnsprecherin. Außerdem werde es Busse mit Stopps an allen Haltepunkten der Züge sowie Pendelbusse geben, die nur abschnittsweise fahren, sagte sie.

Über die geänderten Fahrpläne informiert die Bahn ausführlich durch Aushänge, im Internet unter bauinfos.deutschebahn.com/norden, über die App "DB Navigator" oder "DB Bauarbeiten" sowie am kostenlosen Bahnbautelefon 0800 599 66 5.

Insgesamt investiert die Bahn nach Angaben der Sprecherin in die Umrüstung rund 13 Millionen Euro.