Polizei sucht nach zehnjährigem Jungen aus Kiel

28.08.2021, 11:18 Uhr | t-online

Der vermisste Luca S. aus Kiel (Archivbild): Zuletzt wurde der Junge am Donnerstag gesehen. (Quelle: Polizei Kiel)

In Kiel sucht die Polizei seit zwei Tagen nach einem vermissten Kind. Nun hat sie ein Foto des Jungen veröffentlicht und bittet die Bürger und Bürgerinnen um Hilfe.

Die Polizei in Kiel bittet um Mithilfe in einem Vermisstenfall. Seit Donnerstag ist der zehnjährige Luca S. nicht auffindbar. Alle Maßnahmen der Beamten liefen ins Leere. Auch die Suche an den Anlaufpunkten des Jungen im gesamten Stadtgebiet zeigte bisher keinen Erfolg.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde Luca zuletzt am Donnerstag gegen 11:50 auf dem Speckenbeker Weg gesehen. Die Beamten gehen bisher nicht von einer Straftat im Zusammenhang mit seinem Verschwinden aus.

Der Junge soll etwa 1,50 Meter groß und hellbliond sein. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er vermutlich beigefarbene Oberbekleidung, eine kurze, dunkle Hose, schwarze Turnschuhe sowie ein beigefarbenes Cap mit der Aufschrift "Gucci".

Hinweise von Zeugen, die den Jungen gesehen haben oder wissen, wo er sich aufhält, nimmt die Polizei unter der Nummer 0431 / 160 3333 oder der 110 entgegen.