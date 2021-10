Kiel

Außenmole im Marinestützpunkt heißt nun Gorch Fock-Mole

01.10.2021, 12:14 Uhr | dpa

Die Marine hat eine ihrer Außenmolen im Kieler Stützpunkt am Freitag in Gorch Fock-Mole umbenannt. Sie hieß bislang Tirpitzmole, wie die Marine mitteilte. Die Mole ist der angestammte Liegeplatz des Segelschulschiffs "Gorch Fock", das am Montag (15.00 Uhr) nach jahrelanger Werftliegezeit im Heimathafen Kiel zurückerwartet wird.

Die östliche Außenmole trägt seit Freitag den Namen Oskar Kusch-Mole, der wegen regimekritischer Äußerungen 1944 auf dem Schießplatz in Kiel-Holtenau hingerichtet worden war. Bislang waren beide Molen nach Admirälen aus dem Ersten Weltkrieg benannt. Der Marinehafen heißt zudem nicht mehr Tirpitzhafen, sondern Marinestützpunkt Kiel-Wik in Anlehnung an den gleichnamigen Stadtteil.

Das 89 Meter lange Segelschulschiff ist benannt nach dem Pseudonym "Gorch Fock" des Hamburger Schriftstellers Johann Wilhelm Kinau. Der Dichter fiel am 31. Mai 1916 Bord des kleinen Kreuzers "Wiesbaden" im Alter von 35 Jahren in der Skagerrak-Schlacht.