Kiel

Ministerin Prien rät Schülern sofort zur Maske im Unterricht

17.11.2021, 16:08 Uhr | dpa

Angesichts der deutlich gestiegenen Corona-Zahlen hat Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien die Schüler und Schülerinnen aufgerufen, im Unterricht am Platz ab sofort wieder eine Schutzmaske zu tragen. "Die Situation in Schleswig-Holstein ist nicht dramatisch, sondern beherrschbar, und wir wollen alle gemeinsam dafür sorgen, dass es so bleibt", erklärte die CDU-Politikerin am Mittwoch. Die Schulen müssten geöffnet bleiben. "Lassen Sie uns, lasst uns auch deshalb gemeinsam gegen das Virus kämpfen!"

Rein rechtlich läuft die Maskenpflicht erst am Sonntag aus. Die Jamaika-Koalition hat wegen der hohen Corona-Zahlen mittlerweile beschlossen, sie wieder einzuführen. Die dafür nötige Verordnung soll am Montag in Kraft treten. Damit wird die Maskenpflicht wieder im gesamten Schulgebäude gelten. Eine Ausnahme soll Prien zufolge nur dann gemacht werden, wenn es beim Spracherwerb als pädagogisch sinnvoll und notwendig gilt. Dann könne weiterhin im Unterricht am Platz für einen begrenzten Zeitraum auf die Maske verzichtet werden.

Die Testpflicht an Schulen gilt weiter: Alle ungeimpften Schülerinnen und Schüler müssen sich dort zwei Mal pro Woche testen. Die geimpften und genesenen Mädchen und Jungen sind aufgefordert zum Testen in der Schule. Das gilt auch für alle dort Beschäftigten.

Die jüngsten Lockerungsschritte seien aufgrund des Infektionsgeschehens in dieser Form nicht mehr aufrecht zu halten, erläuterte Prien. Oberstes Ziel bleibe die Sicherstellung des Präsenzunterrichts. "Um dieses Ziel zu erreichen, kehren wir zur Maskenpflicht am Platz zurück." Gerade an weiterführenden Schulen hätten die meisten Jugendlichen ohnehin weiterhin Masken getragen.