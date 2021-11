Kiel

Holstein-Coach Rapp erwartet intensives Spiel in Heidenheim

18.11.2021, 17:29 Uhr | dpa

Die Zweitliga-Fußballer von Holstein Kiel wollen im Auswärtsspiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Heidenheim ihren Aufwärtstrend fortsetzen. Personell hat Marcel Rapp dabei die "Qual der Wahl", wie der "Störche"-Coach am Donnerstag sagte. Zwar fällt Simon Lorenz mit einer Fußprellung aus, doch dafür steht Joshua Mees wieder zu Verfügung.

Während Marcel Rapp vor seinem fünften Spiel als Cheftrainer steht, wird es für den Heidenheimer Trainer Frank Schmidt die 530. Pflichtpartie an der Seitenlinie des FCH sein. "Das ist etwas Einzigartiges im deutschen Fußball. Ich habe großen Respekt vor Frank Schmidt und freue mich, ihn kennenzulernen", sagte Rapp, dessen Bewunderung aber auch Grenzen hat: "Ich will gegen ihn gewinnen." In Baden-Württemberg erwartet der Kieler Coach ein intensives und zweikampfbetontes Spiel.

Eine besondere Ehre wurde unterdessen dem Kieler Fin Bartels zuteil. Die Fußabdrücke des Angreifers werden auf dem "Walk of Fame" des DFB-Pokals am Berliner Olympia-Stadion verewigt. Der 34-Jährige wurde als Spieler der Pokal-Saison 2020/21 ausgewählt. Beim Zweitrunden-Erfolg der Kieler über den FC Bayern (6:5 im Elfmeterschießen) hatte Bartels im Januar dieses Jahres das zwischenzeitliche 1:1 erzielt und den entscheidenden Elfmeter verwandelt. Kiel kam bis ins Halbfinale, unterlag dort dann aber dem späteren Pokalsieger Borussia Dortmund mit 0:5.