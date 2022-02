Kiel

Von Azubi bis Landesvater ist aus dem Norden alles dabei

10.02.2022, 06:53 Uhr | dpa

An der Bundesversammlung am Sonntag in Berlin nehmen aus Schleswig-Holstein neben den Bundestagsabgeordneten 27 vom Landtag bestimmte Frauen und Männer teil. Das sind keineswegs nur Politiker. Das Spektrum reicht von der Pflege-Auszubildenden Lynn Bysen bis zum Landesvater Daniel Günther (CDU) und von der Frisörin Wiebke Exner bis zur Oppositionschefin Serpil Midyatli (SPD). Auch Wirtschaft und Kultur sind vertreten. Die Bundesversammlung wählt den Bundespräsidenten. Amtsinhaber Frank-Walter Steinmeier kann mit einer breiten Unterstützung für eine zweite Amtszeit rechnen.