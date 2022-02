Kiel

Ministerium rät wegen Sturms von Waldspaziergängen ab

17.02.2022, 15:39 Uhr | dpa

Wegen der anhaltenden Sturmlage hat das Umweltministerium in Kiel vor dem Betreten von Wäldern gewarnt. Autofahrer sollten ebenfalls Waldgebiete nach Möglichkeit meiden und sichere Umwege wählen, heißt es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Auch nach Abflauen des Sturmes zu Beginn der kommenden Woche sei Vorsicht geboten, da dann noch vom Sturm gebrochene Äste aus den Baumkronen herabfallen könnten. Zudem könnten Bäume auch bei ruhigem Wetter in den nächsten Tagen aufgrund des aufgeweichten Bodens und angebrochener Stämme unvermittelt umstürzen.