Kiel

Burkhard wird neuer Chef von Kieler Werft TKMS

18.03.2022, 18:05 Uhr | dpa

Oliver Burkhard wird zum 1. Mai neuer Chef der Kieler U-Boot-Werft Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS). Der Aufsichtsrat habe seinen Vorsitzenden in einer außerordentlichen Sitzung in der neuen Funktion bestätigt, teilte Thyssenkrupp am Freitag mit. "Marine Systems ist wichtig für Thyssenkrupp und für die Sicherheitsarchitektur Deutschlands", sagte Burkhard laut Mitteilung. Burkhard soll die Aufgabe aus seiner Funktion als Vorstand der Thyssenkrupp AG heraus ausüben.

Nach Angaben des Unternehmens spiegelt die Doppelrolle Burkhards die Bedeutung von Marine Systems für die Unternehmensgruppe wider. Burkhard folgt auf Rolf Wirtz, der dem Unternehmen als Berater erhalten bleiben soll. Den Aufsichtsratsvorsitz von TKMS hat künftig Finanzvorstand Klaus Keysberg inne. Burkhard war bereits seit 2018 für das Marinegeschäft zuständig und seit 2017 Aufsichtsratschef.