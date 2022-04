Kiel

Holstein Kiel vor schwerem Gang nach Darmstadt

02.04.2022, 01:53 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel will sich möglichst schnell aus der Abstiegszone der 2. Fußball-Bundesliga verabschieden. Die Schleswig-Holsteiner treten am heutigen Samstag (13.30 Uhr/Sky) beim Tabellendritten Darmstadt 98 an. Die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp ist mit 34 Punkten Zwölfter, sechs Zähler vor dem Relegationsplatz.

Ihre Negativserie von vier Niederlagen hatten die Kieler am jüngsten Spieltag mit einem 1:0 über den FC Ingolstadt beendet. Trainer Rapp ist ebenso wie Fin Bartels und Johannes van den Bergh nach überstandenen Corona-Infektionen zurück. Dagegen fehlt Philipp Sander. Der zentrale Mittelfeldspieler leidet nach einer Covid-19-Erkrankung an einer leichten Herzmuskelentzündung.