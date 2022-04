Kiel

Erstmals seit Beginn der Erfassung keine Verkehrstoten

13.04.2022, 16:21 Uhr | dpa

2021 hat es in Kiel erstmals seit Beginn der systematischen Erfassung im Jahr 1950 keine Verkehrstoten gegeben. 2020 waren noch fünf Menschen bei Verkehrsunfällen in der Landeshauptstadt getötet worden, wie die die Polizei am Mittwoch in ihrem Verkehrssicherheitsbericht für 2021 mitteilte.

Die Zahl der bei Verkehrsunfällen verletzten Menschen ging im Vergleich zum Vorjahr um 9,6 Prozent auf 1092 zurück. Der Trend zu weniger Verletzten halte seit sieben Jahren an. An der Zahl der Verkehrsunfälle insgesamt änderte sich dagegen wenig. Im vergangenen Jahr waren es 8070 - 0,2 Prozent weniger als 2020. Die Sicherheit von Fahrradfahrern verbesserte sich deutlich. Im Vergleich zu 2020 ging die Zahl der Unfälle um 17,4 Prozent auf 457 zurück. Verletzt wurden dabei 428 Radler, 20,4 Prozent weniger als im Vorjahr. Anders bei Elektroscootern: 66 Unfälle waren ein Zuwachs von 266,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.