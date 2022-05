Bisher gut 27.000 Flüchtlinge im Norden erfasst

Seit Kriegsausbruch in der Ukraine haben in Schleswig-Holstein das Land, die Kreise und kreisfreien St├Ądte 27 037 ukrainische Kriegsfl├╝chtlinge registriert. Hinzu kommen 757 Menschen aus Drittstaaten, die aus der Ukraine gefl├╝chtet sind, wie das Innenministerium am Dienstag mitteilte. Die meisten von ihnen haben die armenische, usbekische oder afghanische Staatsangeh├Ârigkeit. Es handelt sich den Angaben zufolge um vorl├Ąufige Zahlen.