Vogt erneut zum FDP-Fraktionschef gewählt

Zwei Tage nach der Landtagswahl in Schleswig-Holstein hat die FDP-Fraktion Christopher Vogt am Dienstag erneut zum Fraktionschef gewählt. Stellvertretende Vorsitzende ist Annabell Krämer, wie die Fraktion am Dienstag in Kiel mitteilte. Oliver Kumbartzky wurde als Parlamentarischer Geschäftsführer bestätigt.