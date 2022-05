Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt auf 678,2

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist am Freitag weiter gesunken - auf 678,2. Das geht aus Angaben der Landesmeldestelle hervor (Stand: 18:54 Uhr). Eine Woche zuvor lag der Wert bei 815,1. Er steht fĂŒr die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen sieben Tagen. Unter anderem wegen rĂŒcklĂ€ufiger Testzahlen muss aber davon ausgegangen werden, dass nicht alle Corona-FĂ€lle behördlich erfasst werden.

Die Zahl der registrierten Neuinfektionen lag am Freitag bei 3096, eine Woche zuvor waren es noch 3681. In den KrankenhÀusern lagen 315 Covid-Kranke (eine Woche zuvor: 390). Von ihnen wurden 26 auf einer Intensivstation behandelt und 10 beatmet. Insgesamt sind seit Beginn der Pandemie 2489 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Am Freitag vergangener Woche waren es 2465.